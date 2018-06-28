ЧМ-2018: Колумбия победила Сенегал и вышла в плей-офф

Команда из Африки выбыла из турнира
Сборная Колумбии одержала победу над Сенегалом в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 со счетом 1:0.
Единственный гол на 74 минуте забил Йерри Мина.
Сборная Колумбии набрала 6 очков и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе, а Сенегал с 4 баллами финишировал на третьей строчке и вылетел с турнира, уступив Японии (4) по дополнительным показателям (у Японии 4 жёлтые карточки, у Сенегала — 6). В 1/8 финала Колумбия и Япония встретятся с Англией или Бельгией.