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ЧМ-2018: Колумбия победила Сенегал и вышла в плей-офф

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    28.06.2018 - 21:26
Фото: Сенегал - Колумбия
Фото: Сенегал - Колумбия

Команда из Африки выбыла из турнира

Сборная Колумбии одержала победу над Сенегалом в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 со счетом 1:0.

Единственный гол на 74 минуте забил Йерри Мина.

Сборная Колумбии набрала 6 очков и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе, а Сенегал с 4 баллами финишировал на третьей строчке и вылетел с турнира, уступив Японии (4) по дополнительным показателям (у Японии 4 жёлтые карточки, у Сенегала — 6). В 1/8 финала Колумбия и Япония встретятся с Англией или Бельгией.

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Теги публикации: ЧМ-2018, Колумбия, Сенегал  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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