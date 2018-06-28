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ЧС-2018: Колумбія перемогла Сенегал і вийшла в плей-офф

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    28.06.2018 - 21:26
Фото: Сенегал - Колумбія
Фото: Сенегал - Колумбія

Команда з Африки вибула з турніру

Збірна Колумбії здобула перемогу над Сенегалом в матчі третього туру групового етапу ЧС-2018 з рахунком 1:0.

Єдиний гол на 74 хвилині забив Йерри Міна.

Збірна Колумбії набрала 6 очок і вийшла в плей-офф ЧС-2018 з першого місця в групі, а Сенегал з 4 балами фінішував на третій сходинці і вилетів з турніру, поступившись Японії (4) за додатковими показниками (у Японії 4 жовті картки, у Сенегалу — 6). В 1/8 фіналу Колумбія і Японія зустрінуться з Англією або Бельгією.

ЧС-2018: Шість збірних вийшли в 1/8 фіналу за підсумками двох турів
Теги публікації: ЧМ-2018, Колумбия, Сенегал  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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