ЧС-2018: Колумбія перемогла Сенегал і вийшла в плей-офф

Команда з Африки вибула з турніру
Збірна Колумбії здобула перемогу над Сенегалом в матчі третього туру групового етапу ЧС-2018 з рахунком 1:0.
Єдиний гол на 74 хвилині забив Йерри Міна.
Збірна Колумбії набрала 6 очок і вийшла в плей-офф ЧС-2018 з першого місця в групі, а Сенегал з 4 балами фінішував на третій сходинці і вилетів з турніру, поступившись Японії (4) за додатковими показниками (у Японії 4 жовті картки, у Сенегалу — 6). В 1/8 фіналу Колумбія і Японія зустрінуться з Англією або Бельгією.