UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Члены НКРЭКУ выписали себе очередные премии в 50% оклада

Автор: РБК-Украина

Члены Национальной тарифной комиссии НКРЭКУ на заседании 7 апреля приняли решение премировать себя по итогу 1 квартала 2021 года в размере 50% должностного оклада. Согласно их декларациям, размер премии составляет от 200 до 250 тысяч грн.

Соответствующее решение комиссия приняла единогласно, свидетельствует трансляция заседания на официальном канале в YouTube.

"По некоторым вопросам оплаты труда: делаем аналогично с предыдущим кварталом", - сообщил глава комиссии Валерий Тарасюк.

За 4 квартал 2020 года премия была утверждена в размере 50%. Такое решение закреплено постановлением НКРЭКУ №2490 от 16 декабря 2020 г.

Часть членов НКРЭКУ задекларировали получение этих премий в начале февраля 2021 года. Например, Ольга Бабий получила 208 323 грн, член Алексей Магда - 229 440 грн, свидетельствуют данные Нацагентства по противодействию коррупции.

В обосновании выплаты новых премий за 1 квартал 2021 года говорится, что они необходимы для "стимулирования высокоинтеллектуального труда, повышение его эффективности, качества и заинтересованности в достижении результатов".

Напомним, в 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц.

16 марта Окружной админсуд Киева признал сомнительными полномочия 4 из 7 членов НКРЭКУ, включая председателя Валерия Тарасюка, из-за стечения срока их полномочий и обязал Кабинет министров рассмотреть вопрос их освобождения.

Сами члены комиссии судебные заседания по этому делу проигнорировали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины премия
Читайте также
НКРЭКУ распространяет безосновательные обвинения на участников рынка, - Бутенко
НКРЭКУ планирует снова выплатить себе премии
Прогноз погоды