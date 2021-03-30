Члены НКРЭКУ подняли себе зарплаты на фоне кризиса и рекордных долгов, - нардеп

Члены НКРЭКУ в 2020 году подняли себе зарплаты в 2 раза в среднем до 2 млн гривен в год.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко в эфире "Украина 24".

"Бабий - член комиссии (задекларировала зарплату) 1,8 млн грн за год, Кайдаш - член комиссии - 2,5 млн грн, Кривенко - 2,5 млн, Магда – 1,8 млн. Берем юридический департамент, председатель - 1,8 млн грн за год. Департамент лицензионного контроля - 1,5 млн грн за год. Ну это такой цинизм, понимаете. И просто, о которой морали этих людей может вообще в этой ситуации в стране, которая воюет, которая получает маленькие пенсии, о какой морали и профессионализме может идти речь?" - заявил Кучеренко.

Он подчеркнул, что решение о двукратном повышении зарплаты комиссия приняла самостоятельно. Эти расходы заложены в тарифы на электроэнергию, газ, тепло, воду и вывоз мусора.

"Они сами приняли такое решение. Я, если откровенно, уже три дня в шоке, потому что я вот изучаю, я хочу, чтобы все украинцы поняли - Национальная комиссия, так называемый тарифный регулятор, удерживается путем нашей с вами платы за электроэнергию, за газ, за коммуналку, то есть в тарифах сидит их содержание", - добавил Кучеренко.

По словам нардепа, особый цинизм в том, что действия комиссии в 2020 году привели к рекордным убыткам государственных энергокомпаний, возникновению 81 млрд гривен долгов и полному коллапсу на энергетическом рынке.