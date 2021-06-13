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Члены НАТО могут выступить против размещения в ЕС ядерных ракет наземного базирования

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Вашингтон, Воскресенье 13 июня 2021 03:24
Члены НАТО могут выступить против размещения в ЕС ядерных ракет наземного базирования Фото: НАТО может выступить против размещения ядерных ракет в Европе (nato.int)
Автор: Артур Родивилов

Страны НАТО по итогам саммита в Брюсселе могут объявить, что выступают против размещения ядерных ракет наземного базирования в Европе. Такое предложение содержится в проекте коммюнике.

Об этом сообщили источники Defense News в ЕС и Сенате Конгресса США.

По информации журнала, НАТО рассматривает этот шаг как способ снизить напряженность. Это может стать "первым шагом в диалоге по контролю над вооружениями" в преддверии встречи Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве.

В октябре 2020 года российский президент заявил о готовности не развертывать на европейской части территории страны ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, а также вооружения, по классификации которых стороны не смогли договориться в случае встречных шагов. Администрация Дональда Трампа назвала идею обреченной на провал и дала понять, что готова развернуть в Западной Европе большое число ядерных ракет.

Джо Байден после вступления в должность президента США договорился с Россией о продлении СНВ-3.

Напомним, президент США Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макрон. На ней он заявил, что Вашингтон "вернулся" и твердо уверен в единстве НАТО.

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