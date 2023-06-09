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Членство після перемоги. Подоляк сформулював аксіому щодо вступу України до НАТО

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П'ятниця 09 червня 2023 21:32
Членство після перемоги. Подоляк сформулював аксіому щодо вступу України до НАТО Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна стане членом НАТО лише після перемоги у війні з Росією. До цього нашій країні нададуть весь спектр західної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Аксіома. Поки війна триває - Україна не зможе стати членом НАТО. Але отримає весь спектр зброї "натовського" стандарту. Війна виграна - Україна за прискореною процедурою обов'язковий член НАТО. З досвідом, з переозброєною армією, з надзвичайною користю для спільної європейської безпеки. Спекуляції "як, коли, чому не просто зараз" не потрібні", - зазначив Подоляк.

Вступ України до НАТО

Зазначимо, що на Бухарестському саміті 2008 року союзники по НАТО пообіцяли Україні членство в Альянсі. Пізніше ці слова не конкретизували.

Зараз українські чиновники розраховують, що на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, союзники нададуть Україні "дорожню карту" для членства в НАТО.

Але, поки наша країна не стала членом Альянсу, вона розраховує отримати гарантії безпеки. Вони необхідні, щоб не допустити повторного нападу Росії, доки Україна не є частиною НАТО.

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