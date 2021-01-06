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Членов НКРЭКУ надо привлечь к ответственности за кризис в "зеленой" энергетике, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Народный депутат Алексей Гончаренко будет требовать уголовной ответственности для членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ввиду не включения долгов производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии в кредитных средств, которые должен получить НЭК "Укрэнерго" от государственных банков под предоставленные государственные гарантии.

Об этом нардеп сообщил 6 января во время брифинга относительно критической ситуации на энергорынке, организованного "Центром Разумкова".

"Я буду требовать уголовной ответственности, и я сделаю все возможное обращаясь к правоохранительным органам, вместе со многими моими коллегами, требуя уголовной ответственности для этих лиц", - сказал Гончаренко.

Он отметил, что НКРЭКУ не имеет права вмешиваться в деятельность ни одного хозяйственного субъекта, и распределять деньги, поступающие на их счета. По его мнению, это подпадает под определение политического саботажа, а также под уголовную ответственность в части превышения власти.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы в "зеленую" энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн), до конца 2020 года.

При этом 31 декабря 2020 года НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии. Принять такое решение планировалось и 6 января.

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По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или подобной формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020 года.

Напомним, сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед предприятиями ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию.

Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.

23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение и.о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 года представить план министерства относительно выхода "зеленой" энергетики из долгового кризиса.

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