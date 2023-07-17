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Члени Індо-Тихоокеанського блоку збирають дані про Китай: названо причину

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Понеділок 17 липня 2023 05:35
Члени Індо-Тихоокеанського блоку збирають дані про Китай: названо причину Фото: Індо-Тихоокеанський блок збирають дані про Китай (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Члени Індо-Тихоокеанського блоку збирають інформацію про Китай, Тайвань та інші країни, зацікавлені у приєднанні до угоди, щоб з'ясувати, чи зможуть вони відповідати стандартам організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Тoday.

Поряд із Китаєм та Тайванем заявки на приєднання до пакту також подали Україна, Коста-Ріка, Уругвай та Еквадор. Рішення про те, хто і коли приєднається, прийматиметься колективно.

"Члени наразі проводять процес збору інформації про те, чи можуть країни-претенденти відповідати високим стандартам, беручи до уваги їхній досвід виконання своїх торгових зобов'язань", - йдеться у спільній заяві членів.

Індо-Тихоокеанський блок є великим торговим об'єднанням, укладеним 11 країнами у 2018 році.

Правила організації вимагають, щоб країни-учасниці скасували або значно знизили тарифи, взяли на себе тверді зобов'язання щодо відкриття ринків послуг та інвестицій та встановили правила щодо конкуренції, прав інтелектуальної власності та захисту іноземних компаній.

Розширення Індо-Тихоокеанського блоку

Уряд Британії вчора, 16 липня, підписав угоду про приєднання до Індо-Тихоокеанського блоку – угоду про Транстихоокеанське партнерство.

Угода принесе Британії мільярди фунтів стерлінгів додаткового прибутку від торгівлі, а також відкриє доступ до ринку з населенням понад 500 млн. осіб. Переговори про вступ Лондона тривали два роки. Договір остаточно набуде чинності у другій половині 2024 року – після цього Британія стане членом із правом голосу.

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