Член совета директоров Укрлендфарминг вошла в ТОП-20 бизнес-леди Украины

«Власть Денег» представила традиционный рейтинг основательниц, владелиц и руководительниц украинских компаний, сумевших добиться в своем деле выдающихся результатов. В топ-20 самых успешных бизнес-леди Украины вошла Наталья Василюк, член совета директоров группы компаний Укрлендфарминг (Ukrlandfarming), генеральный директор компании AVANGARDCO IPL



При отборе кандидаток главными критериями были результаты (в особенности за последний год), достигнутые компаниями под их руководством, включая организационные решения, технологические инновации, инвестиционные достижения и финансовые успехи. Также учитывались образование, опыт работы и другие профессиональные показатели. Кроме того, принимались во внимание благотворительная деятельность и участие в социальных программах.



Самые успешные украинские бизнес-леди в ТОП-20 представлены в алфавитном порядке, без ранжирования по номерам. Это Лариса Бондарева, заместитель председателя правления Креди Агриколь Банка, Нина Васадзе, генеральный директор компании "Фалькон-Авто", Наталья Василюк, член совета директоров группы компаний "Укрлендфарминг" и другие.



"Эффективная бизнес-стратегия, использование прогрессивных технологий в производстве и ежедневная профессиональная работа всей команды позволили нам стать лидирующим производителем яиц и сухих яичных продуктов на украинском и мировом рынках", - отмечает Наталья Василюк. Предприятия компании расположены по всей Украине и насчитывают 19 птицефабрик по производству яиц, три инкубатора, 10 зон по подращиванию молодняка, шесть комбикормовых заводов, склады длительного хранения яиц, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз" и биогазовый завод.



Чтобы удовлетворить растущий спрос и увеличить эффективность производства, компания реализовала инвестиционные проекты по строительству двух новых, полностью автоматизированных птицекомплексов мощностью 11,2 млн кур-несушек и расширила уже существующие мощности завода по производству яичных продуктов.



"Яйца и ячные продукты, производимые на наших предприятиях, - безопасные и приемлемые по цене. Продукция соответствует действующим украинским и международным ветеринарным и санитарным требованиям качества и безопасности. Благодаря этому AVANGARDCO IPL успешно ведет торговую деятельность в более чем 40 странах мира. Сегодня мы продолжаем расширять нашу клиентскую базу и выходить на новые рынки сбыта", - рассказывает Наталья Василюк. В феврале 2018 г. компания под ее руководством добилась нового успеха: птицекомплекс "Авис" получил официальное разрешение экспортировать столовые яйца класса А в Европейский Союз. "Компания идет к своей цели стать производителем яиц номер один в мире и постоянно изучает возможности дальнейшего роста, опираясь на свои сильные стороны", - подчеркивает генеральный директор AVANGARDCO IPL.



AVANGARDCO IPL – крупнейший в Европе производитель куриных яиц в составе группы компаний Укрлендфарминг (Ukrlandfarming). Группа компаний насчитывает более 300 предприятий, на которых в 600 населенных пунктах Украины трудятся более 30 тыс. человек. Укрлендфарминг неоднократно отмечен в различных рейтингах как инновационная компания и один из лучших работодателей и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.