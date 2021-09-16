Чийгоз сравнил суд над Шандрой и Павловским с репрессиями в оккупированном Крыму

"К сожалению, последние два года все мы участвуем в этом дурацком выборочном правосудии. Когда мы говорим о Крыме, о репрессиях, которые оказывает российская оккупационная власть, мы говорим "так называемые суды", мы говорим "так называемые правоохранительные органы". Почему так? Потому что это не признанные миром на оккупированной территории российские органы власти. Но то, что сейчас делается здесь, в Украине, когда отсутствует независимая судебная власть, когда все решается в одном кабинете и когда ты чувствуешь, что это начинает быть похожим России, то у нас нет права сидеть дома", - заявил Чийгоз.

Как известно, адвокаты председателя правления "Кузни на Рыбальском" Валерия Шандры подали жалобу в ЕСПЧ из-за политических преследований, нарушения прав подзащитного и применения в отношении него пыток.

К делу также подключился европейский специалист по правам человека, метр Грегори Туан дет Дюдон, который ранее работал старшим юристом в ЕСПЧ.

"Все дело стоит на очень шатких основаниях, я вполне убежден, что реакция судебной системы в Украине вызвана паникой. Мы имеем еще одного обвиняемого, и его также содержат под стражей вопреки правилам состязательного процесса. Нет своевременного судебного постановления о законности пребывания под стражей в частности господина Павловского", - заявил Грегори Туан дит Дюдон.

Он также добавил, что надеется на быструю реакцию ЕСПЧ. "Мне кажется, что позиция такого украинского судопроизводства очень шаткая, как и вся конструкция политически мотивированного дела. Такая она ломкая, что кучи не держится. И я надеюсь кроме реакции ЕСПЧ на здоровую справедливую реакцию от судебной системы Украины", - резюмировал адвокат.