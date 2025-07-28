"Чіткий сигнал". У Зеленського оцінили рішення Трампа скоротити дедлайн для Путіна
Обіцянка президента США Дональда Трампа запровадити вторинні тарифи проти Росії раніше, ніж очікувалося, це чіткий сигнал для Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram і керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
Реакція Єрмака
"Дякуємо президенту США Дональду Трампу за тверду позицію і чіткий сигнал - мир через силу", - наголосив Єрмак.
Він нагадав, що Трамп пообіцяв скоротити терміни, які він дав російському диктатору Володимиру Путіну для завершення війни, оскільки відповідь уже очевидна.
"Путін розуміє тільки силу - і це чітко і голосно донесено. Це принцип, який повністю поділяє президент України Володимир Зеленський", - додав керівник ОП.
Реакція Коваленка
Як зазначив керівник ЦПД, така обіцянка Трампа означає, що у США розуміють, що Путін не збирається припиняти війну і його необхідно буде "бити".
Дедлайн Трампа
Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити проти Росії 100% вторинні тарифи, якщо за 50 днів Москва не підпише з Україною мирну угоду.
Уже сьогодні, 28 липня, американський лідер змінив свій дедлайн. Він зазначив, що скоротить терміни для Росії, оскільки він уже знає відповідь Москви на його ультиматум.
Варто зауважити, що такі вторинні тарифи можуть змусити найбільших торговельних партнерів відмовитися від купівлі в Росії нафти і газу. Зокрема, Індія вже заявила про готовність припинити імпорт російської нафти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.