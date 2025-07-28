"Чіткий сигнал". У Зеленського оцінили рішення Трампа скоротити дедлайн для Путіна

Обіцянка президента США Дональда Трампа запровадити вторинні тарифи проти Росії раніше, ніж очікувалося, це чіткий сигнал для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram і керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

Реакція Єрмака "Дякуємо президенту США Дональду Трампу за тверду позицію і чіткий сигнал - мир через силу", - наголосив Єрмак. Він нагадав, що Трамп пообіцяв скоротити терміни, які він дав російському диктатору Володимиру Путіну для завершення війни, оскільки відповідь уже очевидна. "Путін розуміє тільки силу - і це чітко і голосно донесено. Це принцип, який повністю поділяє президент України Володимир Зеленський", - додав керівник ОП. Реакція Коваленка Як зазначив керівник ЦПД, така обіцянка Трампа означає, що у США розуміють, що Путін не збирається припиняти війну і його необхідно буде "бити".