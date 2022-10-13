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"Чіткий сигнал Москві": Байден відреагував на резолюцію Генасамблеї ООН

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Вашингтон, Четвер 13 жовтня 2022 05:16
"Чіткий сигнал Москві": Байден відреагував на резолюцію Генасамблеї ООН Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генеральна Асамблея ООН надіслала чіткий сигнал Москві, проголосувавши за осуд анексії Росією українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена.

Він зазначив, що Росія не може силою змінювати кордони.

"Ставки цього конфлікту очевидні для всіх - і світ надіслав чіткий сигнал у відповідь: Росія не може стерти з карти суверенну державу", - сказав Байден.

Світ продемонстрував, що він більш ніж будь-коли, згуртований і сповнений рішучості залучити Росію до відповіді за її порушення, наголосив глава Білого дому.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.

За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН, 35 країн утрималися, а 5 – проголосували проти, зокрема Росія.

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