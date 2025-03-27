Чітке визначення поняття "аптечна мережа" допоможе боротися з монополізацією ринку, - Кузьміних

На думку народного депутата, голови підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності профільного комітету Верховної Ради Сергія Кузьміних, ця норма направлена на боротьбу з монополізацією ринку.

"В законі нарешті прописане і з'явилося визначення, що таке “аптечна мережа” Це пов'язано з антимонопольним законодавством, оскільки Антимонопольний комітет просив дати визначення, що таке аптечна мережа. До цього у нас цього визначення не було. Не було прописано, чи пов'язані вони з юридичними особами. Ці зміни проголосовані, закон підписано президентом і вже вступив в дію. Тепер ми маємо це контролювати. Ми чудово розуміємо, що є величезна кількість аптек", - підкреслив політик.

За його словами, мережі тепер зобов'язані задекларувати, що це все їхня мережа, яка складається, скажімо, з тисячі аптек. І мережа має цивілізовано платити податки, не уникаючи їх шляхом дроблення на одиничні аптеки, які нібито є окремими компаніями. І такі мережі будуть наповнювати державний бюджет.

Кузьміних також додав, що кількість аптек на душу населення в Україні постійно зростає і вже є найвищою серед європейських країн. Така тенденція не сприяє покращенню якості надання фармацевтичних послуг.

"Ми досить суттєво відрізняємося від багатьох європейських моделей. Ми відрізняємося навіть кількістю аптек. Їх кількість в деяких країнах Європи регулюється залежно від кількості населення. Скажімо, має бути одна аптека на 6 тисяч людей. Ми зараз маємо ситуацію, коли одна аптека – на 1800 людей. Після скасування “маркетингових платежів” кількість аптек почне зменшуватися, вони будуть закриватись. Треба розуміти, що аптека – це заклад охорони здоров'я, це не магазин, який має бути на кожному кроці, який має світитися і продавати невідомо що. В аптеці має працювати висококваліфікований фармацевт, а не просто хтось, як зараз це відбувається в деяких наших аптеках", - сказав Кузьміних.

Нагадаємо, ціни на 100 лікарських засобів знизилися на 30% з 1 березня 2025 року. Таке рішення ухвалила Рада національної безпеки та оборони на підставі декларації, поданої виробниками, дистриб'юторами та аптечними мережами.

Також раніше Сергій Кузьміних звернувся до прем'єр-міністра України з ініціативою створення єдиного реєстру фармацевтів та посилення контролю за кваліфікацією спеціалістів галузі.