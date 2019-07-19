Чистки НБУ по сути уничтожили банковский сектор в Украине, - Бахматюк

Фото: Олег Бахматюк (пресс-служба)

По словам Бахматюка, банковская "чистка" фактически превратила государство на "главного банкира"

Под видом очищения банковского сектора Национальный банк, по сути, уничтожил его полностью. Такое мнение высказал владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов - группы компаний "Укрлендфарминг" - Олег Бахматюк, передает РБК-Украина.

"У меня есть свое мнение относительно тех чисток, которые были проведены. Знаете, называть "очисткой" обрезание всех возможных потенциалов... Это не очистка. Думаю, время даст свою оценку всем этим завуалированным вещам, которые были сделаны", - заявил Бахматюк.

Одним из приоритетов работы Минфин называет сокращение доли государства на банковском рынке. По мнению Бахматюка, политика Нацбанка идет вразрез с заявлениями представителей регулятора.

"Банковская "чистка" фактически превратила государство на "главного банкира" в Украине. В чистых активах доля государственных банков продолжает расти и уже составляет до 55,3%. В то же время доля банков с иностранным капиталом сократилась до 29,9%", - сказал Бахматюк.

Олег Бахматюк - владелец одного из крупнейших европейских холдингов, группы компаний "Укрлендфарминг". Решение НБУ о ликвидации своего банка "Финансовая инициатива", ставшего жертвой так называемого "банкопада", который проводила бывший руководитель НБУ Валерия Гонтарева, Бахматюк оспаривает в судах.