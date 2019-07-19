ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чистки НБУ по суті знищили банківський сектор в Україні, - Бахматюк

Новини » Фінанси    19.07.2019 - 11:59
Чистки НБУ по суті знищили банківський сектор в Україні, - Бахматюк
Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)

За словами Бахматюка, банківська "чистка" фактично перетворила державу на "головного банкіра"

Під виглядом очищення банківського сектора Національний банк, по суті, знищив його повністю. Таку думку висловив власник одного з найбільших українських агрохолдингів - групи компаній "Укрлендфармінг" - Олег Бахматюк, передає РБК-Україна.

"У мене є своя думка щодо тих чисток, які були проведені. Знаєте, називати "очищенням" обрізання всіх можливих потенціалів... Це не очищення. Думаю, час дасть свою оцінку всім цим завуальованим речам, які були зроблені", - заявив Бахматюк.

Одним з пріоритетів роботи Мінфін називає скорочення частки держави на банківському ринку. На думку Бахматюка, політика Нацбанку йде врозріз із заявами представників регулятора.

"Банківська "чистка" фактично перетворила державу на "головного банкіра" в Україні. В чистих активах частка державних банків продовжує зростати і вже становить до 55,3%. У той же час частка банків з іноземним капіталом зменшилась до 29,9%", - сказав Бахматюк.

Олег Бахматюк - власник одного з найбільших європейських холдингів, групи компаній "Укрлендфармінг". Рішення НБУ про ліквідацію банку "Фінансова ініціатива", який став жертвою так званого "банкопаду", який проводила колишній керівник НБУ Валерія Гонтарева, Бахматюк оскаржує в судах.

Бахматюк: Україна втрачає свій трудовий потенціал через міграцію Для порятунку економіки облікову ставку потрібно знизити до 4%, - Бахматюк
Новини України Олег БахматюкУкрлендфармінгUkrlandfarming
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся