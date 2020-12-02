Чистая прибыль ОГХК выросла в 6 раз в 2020 году

Чистая прибыль АО "Объединенная горно-химическая компания" по итогам 2020 года составит около 600 млн грн - в 6 раз больше прошлогоднего результата в 100 млн грн. Существенно увеличить прибыль помогла борьба с коррупцией, а также улучшения в системе закупок и продаж.

Об этом говорится в сообщении ОГХК.

“Компания смогла стабилизировать работу и улучшить финансовые показатели, что позволило повысить заработные платы всем работникам филиалов на 20%. Если в прошлом году чистая прибыль ОГХК составил около 100 млн грн, то в этом году компания заработает почти 600 млн грн. Рост финансовых показателей - это результат не повышение цен на продукцию (ведь на фоне мирового кризиса цены на мировом рынке наоборот несколько снизились), а следствие слома коррупционных схем и модернизации системы закупок и продаж”, - сообщили на предприятии.

Перестройка бизнес-процессов дала возможность контролировать прозрачность всех финансовых аспектов деятельности ОГХК, подчеркнули в компании.

"Следует отметить, что в вопросах оптимизации операционного управления ОГХК осуществила уверенный шаг вперед. Для Фонда госимущества, который является представителем акционеров в лице государства, мы были и до сих пор остаемся показательным предприятием", - отмечает Артур Сомов, и.о. председателя правления ОГХК.

Также отмечается, что подготовка к приватизации предприятия находится на финальном этапе. В компании работает аукционная комиссия, в состав которой вошли представители власти и предприятий-лидеров отрасли, контролирующие органы. Требования к инвестору при этом будут включать запрет на сокращение рабочих мест на определенный период и требования по обеспечению социального пакета для всех сотрудников.

АО “Объединенная горно-химическая компания” состоит из двух филиалов - Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК. Предприятие является одним из ведущих мировых производителей титанового сырья в мире. В 2018 году активы ОГХК оценивались в 3,4 млрд грн.