Число жертв взрывов в Кабуле достигло 170, - CBS

В результате двух взрывов возле аэропорта Кабула (Афганистан) погибли не менее 170 человек. Вчерашний день был самым смертоносным для войск США в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS .

Сообщается, что представитель афганского министерства здравоохранения сообщил о гибели не менее 170 человек, причем подавляющее большинство жертв - афганцы.

Также сообщается, что из 13 погибших американских военных 10 были морскими пехотинцами. По данным CBS, это был самый смертоносный день для американских войск в Афганистане за последние десять лет.

Кроме того, известно, что в результате нападения было ранено еще не менее 18 военнослужащих США.