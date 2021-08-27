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Число жертв взрывов в Кабуле достигло 170, - CBS

Автор: РБК-Украина

В результате двух взрывов возле аэропорта Кабула (Афганистан) погибли не менее 170 человек. Вчерашний день был самым смертоносным для войск США в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Сообщается, что представитель афганского министерства здравоохранения сообщил о гибели не менее 170 человек, причем подавляющее большинство жертв - афганцы.

Также сообщается, что из 13 погибших американских военных 10 были морскими пехотинцами. По данным CBS, это был самый смертоносный день для американских войск в Афганистане за последние десять лет.

Кроме того, известно, что в результате нападения было ранено еще не менее 18 военнослужащих США.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня после терактов в аэропорту Кабула возобновили эвакуационные рейсы.

А президент Турции Реджеп Таип Эрдоган рассказал о предложении боевиков радикального движения "Талибан" заниматься управлением аэропорта.

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АфганистанКабулВзрыв