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Число жертв взрыва на химзаводе в Германии снова увеличилось

Автор: РБК-Украина

Число погибших при взрыве и пожаре на химическом заводе в немецком Леверкузене возросло до пяти человек. До сих пор пропавшими без вести считаются два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Напомним, на химзаводе в Германии произошел мощный взрыв.

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