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Число жертв тисняви в Сеулі досягло 120

Фото: медики на місці тисняви у Сеулі (twitter.com/KasulisK)
Автор: Юлія Бойко

Внаслідок масової тисняви в Сеулі (Південна Корея) загинули щонайменше 120 людей. Більшість жертв - молоді особи віком до 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Також повідомляється ще про 100 постраждалих. Трагедія сталася в популярному районі, де натовп зі 100 000 осіб святкував Хелловін.

За даними рятувальних служб, більшість жертв загинули в тисняві біля готелю Hamilton на вузьких пішохідних вуличках, де також знаходяться найпопулярніші бари та ресторани Сеула. Десятки загиблих доставили до одного з місцевих спортзалів, щоб лікарні могли зосередитися на допомозі пораненим.

Нагадаємо, за початковою інформацією, рятувальники виявилипонад сотню постраждалих "у стані зупинки серця". Зазначимо, у Південній Кореї таке формулювання використовується, допоки інформацію про смерть не буде підтверджено офіційно.

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ХелловінЮжная Корея