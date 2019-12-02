Число жертв стрельбы вблизи границы Мексики с США увеличилась

Количество погибших в результате столкновений между полицией и вооруженными членами банды возросло до 21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что правительство северного штата Коауила заявило, что местные силовики убили в воскресенье семеро вооруженных, добавив, что еще 10 других были застрелены во время обменов в небольшом городке Вилла Юнион недалеко от границы с Техасом.

Четверо полицейских также были убиты и шестеро раненых во время перестрелок в субботу.

Ранее сообщалось, что полиция Мексики столкнулась с группой тяжело вооруженных членов банды в северном городе Вилла Юнион, примерно в 65 километрах от границы с США, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек.

Группа въехала в город с населением 3000 человек в колонне пикапов, а около полудня штурмовала здания местного горсовета.

РБК-Украина писало, что ранее в Мексике вооруженная группировка напала на бильярдный клуб в городе Ирапуто (штат Гуанахуато), в результате чего погибли восемь человек, еще трое получили ранения.