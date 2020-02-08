Число жертв стрельбы в Таиланде приблизилось к 20

Количество жертв стрельбы в торговом центре Terminal 21 в Таиланде приблизилось к 20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По данным таиландского Министерства здравоохранения, жертвами стрельбы в городе Корат, которую устроил военнослужащий, стали по меньшей мере 17 человек. Также известно, что несколько человек были ранены, однако точное количество не известно.

Местные СМИ сообщают, что стрелок забаррикадировался с заложниками на 4 этаже торгового центра. Спецподразделения полиции пока не могут начать штурм. На место происшествия привезли мать военного, чтобы попытаться уговорить его сдаться.

Напомним, ранее сообщалось, что из торгового центра Terminal 21 в таиландском городе Корат эвакуируют раненых в результате стрельбы, устроенной военнослужащим. Пока нет точной информации, сколько людей пострадали в результате происшествия.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Таиланде произошла стрельба на территории торгового центра Terminal 21 в городе Корат. Военнослужащий убил своего командующего и еще двух солдат, после чего отправился в торговый центр и открыл огонь по посетителям. Сначала было известно о 12 погибших. Также стрелок взял в заложники около 20 человек.

Кроме того, 7 февраля в городе Мукачево произошла стрельба. В результате стрельбы ранения получили 2 человека. Одним из пострадавших был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.