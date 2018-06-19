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Число жертв стрельбы в Мальме достигло 3

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 11:12
Фото: стрельба в Швеции (twitter.com/AmichaiStein1)
Фото: стрельба в Швеции (twitter.com/AmichaiStein1)

Полиция не связывает стрельбу в Мальме с терроризмом

В результате стрельбы возле одного из интернет-кафе Мальме на юге Швеции погибли три человека. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что на данный момент известно о гибели трех мужчин в возрасте 18, 20 и 29 лет. Инцидент произошел, когда они выходили из интернет-кафе. По свидетельствам очевидцев, прозвучали около 15 выстрелов из автоматического оружия. По данным полиции, в этом преступлении нет признаков терроризма, а в розыск объявлен автомобиль темного цвета. Предполагается, что из этого авто неизвестные открыли стрельбу, после чего скрылись.

Напомним, ранее сообщалось о двух погибших в результате стрельбы в Мальме. Еще четыре человека были ранены. Также сообщалось, что до сих пор нет никакой информации о том, кто стрелял.

 

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Теги публикации: Швеция, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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