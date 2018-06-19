Кількість жертв стрілянини в Мальме досягла 3

Поліція не пов'язує стрілянину в Мальме з тероризмом

В результаті стрілянини біля одного з інтернет-кафе Мальме на півдні Швеції загинули три особи. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що на даний момент відомо про загибель трьох чоловіків у віці 18, 20 і 29 років. Інцидент стався, коли вони виходили з інтернет-кафе. За свідченнями очевидців, пролунали близько 15 пострілів з автоматичної зброї. За даними поліції, в цьому злочині немає ознак тероризму, а у розшук оголошено автомобіль темного кольору. Передбачається, що з цього авто невідомі відкрили стрілянину, після чого зникли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох загиблих в результаті стрілянини в Мальме. Ще чотири особи були поранені. Також повідомлялося, що досі немає жодної інформації про тих, хто стріляв.