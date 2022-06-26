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Число жертв и раненых из-за ракетного удара по Сарнам возросло

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Ровенская область, Воскресенье 26 июня 2022 10:10
Число жертв и раненых из-за ракетного удара по Сарнам возросло Фото: число жертв и раненых из-за ракетного удара по Сарнам возросло (gettyimages.com)
Автор: Мария Кучерявец

В результате вчерашних ракетных ударов по Сарнах Ровенской области количество погибших увеличилось до четырех. Раненых уже семь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Сарн Руслана Серпенинова во время видеообращения.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль также подтвердил эту информацию и уточнил, что погибшие - мужчины в возрасте от 30 до 51 года.

"Неутешительные новости из г. Сарны. Под завалами нашли еще одного погибшего. Таким образом число жертв вчерашнего ракетного удара по гражданским объектам возросло до 4-х человек. Это мужчины в возрасте от 30 до 51 года", - написал Коваль.

Он также сообщил, что это два человека в тяжелом состоянии.

"После вчерашних ударов по городу Сарны сейчас есть 11 пострадавших людей. Из них четверо погибших, двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации, пять человек получили разного рода легкие поражения. Сегодня после завершения следственных действий будут проводить разбор, уборку завалов", - рассказал мэр.

По его словам, владельцы зданий и сооружений, которые пострадали из-за вражеских атак могут обращаться в горсовет по этому вопросу.

"Там работает комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. На месте постоянно будет находиться первый заместитель городского головы Иван Назарец. Прошу не пренебрегать объявлениями воздушной тревоги и следовать в укрытие", - добавил городской голова.

Напомним, вчера войска РФ нанесли ракетный удар по Сарнах. Две ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры - СТО с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей.

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