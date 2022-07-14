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Число жертв ракетного удара в Виннице резко увеличилось

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Винница, Четверг 14 июля 2022 13:47
Число жертв ракетного удара в Виннице резко увеличилось Фото: число жертв ракетного удара в Виннице увеличилось до 17 (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерия Полищук

В результате ракетного удара по Виннице погибли 17 человек. Среди них двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

"Пока известно о 17 погибших, в том числе 2 детей. Несколько десятков человек получили ранения", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате ракетного удара значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения.

Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и экстренные службы.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.

Все что известно об атаке на город - читайте в материале РБК-Украина.

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