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Число жертв оползня в Норвегии растет

Автор: Инна Собора

В Норвегии спасателям удалось обнаружить еще два тела жертв оползней, которые произошли в среду, 30 декабря. Тела обнаружили с помощью собак.

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Об этом сообщает DW.

Таким образом, число погибших в результате катастрофы возросло до трех. Пока полиция не предоставила никакой информации про пол и возраст трех найденных жертв природного бедствия.

Еще семь человек считаются пропавшими без вести. На месте происшествия продолжаются поисковые работы. Десять человек получили ранения в результате оползня. Один человек в тяжелом состоянии была доставлен в больницу в столицу страны Осло.

Как сообщалось, в первые дни после катаклизма поисковые работы велись с воздуха при помощи дронов и вертолетов. Теперь спасатели работают на месте оползня. Раньше такие поиски исключала нестабильности почвы.

Первое тело найдено в п'пятницу. Тогда полиция также не смогла уточнить возраст или пол погибшего.

Оползень в муниципалитете Джердрум произошел днем в среду, 30 декабря. Длина оползня составляет 700 метров, и он серьезно повредил по меньшей мере 14 жилых домов. Более 1000 жителей эвакуированы. Еще 1,5 тысячи человек могут быть вынуждены покинуть свои дома, поскольку еще существует угроза оползней.

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