Число жертв обрушения домов в Бразилии возросло до 22

В Бразилии в Рио-де-Жанейро из-под завалов двух обрушившихся неделю назад многоэтажных домов извлекли тела еще двоих человек, в результате число погибших достигло 22 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agencia Brasil.

По данным издания, спасатели обнаружили тела двоих мальчиков, один человек остается пропавшим без вести.

Спасательные службы продолжают разбор завалов в поисках тела пропавшего.

Отмечается, что район Музема на западе Рио-де-Жанейро ранее сильно пострадал в результате проливных дождей и паводка.

Власти города приняли решение снести 16 домов, находящихся в этом же районе, в мэрии заявили, что они являются самостроем и были возведены без соответствующего разрешения.

Напомним, 12 апреля в бразильском Рио-де-Жанейро обрушились два четырехэтажных жилых дома. Вначале сообщалось о гибели трех людей, восьми пострадавших и 13 пропавших без вести.

Жители близлежащих домов были эвакуированы из-за угрозы новых обрушений.