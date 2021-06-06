Число жертв нападу в Буркіна-Фасо зросло до 160 осіб
Число загиблих у результаті недавнього терористичного нападу на село на півночі Буркіна-Фасо зросло до 160 осіб. У країні оголошено триденний національний траур.
Джерело зазначило, що число загиблих буде зростати через велику кількість людей, які отримали важкі травми.
Після нападу президент Рох Марк Крістіан Каборе оголосив триденний національний траур.
Нагадаємо, у провінції Яга на півночі Буркіна-Фасо бойовики напали на село Солхан. Спочатку було відомо про 132 загиблих цивільних, у тому числі семеро дітей.
Зазначалося, що напад став найсерйознішим за останні роки. З січня кількість жертв нападів у регіоні Сахель перевищила 500 осіб.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив атаку. Він закликав міжнародне співтовариство подвоїти зусилля в боротьбі проти екстремізму.
Як писало РБК-Україна, в Нігері озброєні злочинці вчинили наліт на три села в районі Тіллабері, який межує з Малі і Буркіна-Фасо. В результаті було вбито 137 осіб.