Число жертв мощного шторма на севере Турции возросло
Количество погибших в результате мощного шторма на севере Турции увеличилось до шести. Среди погибших есть иностранец.
Об этом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.
"Две женщины погибли в стамбульских районах Эсеньюрт и Султангази. Из-за падения стены дома в северной провинции Зонгулдак погиб строитель. Еще один человек погиб в Коджаэли, пытаясь закрепить крышу своего дома, которую уносило ветром", - пишет издание.
Издание также уточняет, что среди погибших есть иностранец.
"Среди погибших также женщина, пытавшаяся защитить сына от падения крыши в Эсеньюрте", - пишет издание, уточняя при этом, что женщина накрыла своим телом ребенка и скончалась от удара. Ребенок выжил и в данный момент находится в больнице.
Из-за непогоды было приостановлено обучение в школах 11 провинций, включая 15-миллионный Стамбул.
VIDEO — Storm in Istanbul rips off roof, hitting people on the street nearby pic.twitter.com/f28aPLM3U2— DAILY SABAH (@DailySabah) November 29, 2021
Напомним, 29 ноября в Турции на Стамбул обрушился сильный ураган. Ветер переворачивает машины, срывает рекламные вывески, крыши домов, деревья и т.д. В результате непогоды погибли по крайне мере два человека.
От урагана также пострадали многие провинции. Синоптики сообщили, что ветер достиг скорости 80 километров в час.