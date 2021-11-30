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Кількість жертв потужного шторму на півночі Туреччини зросла

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Туреччина, Вівторок 30 листопада 2021 10:49
Кількість жертв потужного шторму на півночі Туреччини зросла Фото: сильний вітер (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Кількість загиблих в результаті потужного шторму на півночі Туреччини збільшилася до шести. Серед загиблих є іноземець.

Про це, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

"Дві жінки загинули в стамбульських районах Есеньюрт і Султангазі. Через падіння стіни будинку в північній провінції Зонгулдак загинув будівельник. Ще одна людина загинула в Коджаелі, намагаючись закріпити дах свого будинку, який відносило вітром", - пише видання.

Видання також уточнює, що серед загиблих є іноземець.

"Серед загиблих також жінка, яка намагалася захистити сина від падіння даху в Есеньюрті", - пише видання, уточнюючи при цьому, що жінка накрила своїм тілом дитину і померла від удару. Дитина вижила і в даний момент знаходиться в лікарні.

Через негоду було призупинено навчання в школах 11 провінцій, включаючи 15-мільйонний Стамбул.

Нагадаємо, 29 листопада в Туреччині на Стамбул обрушився сильний ураган. Вітер перевертає машини, зриває рекламні вивіски, дахи будинків, дерева і т.д. в результаті негоди загинули принаймні дві людини.

Від урагану також постраждали багато провінцій. Синоптики повідомили, що вітер досяг швидкості 80 кілометрів на годину.

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