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Число жертв из-за извержения вулкана в Индонезии возросло до 34

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Индонезия, Вторник 07 декабря 2021 11:44
Число жертв из-за извержения вулкана в Индонезии возросло до 34 Фото: извержение вулкана (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 34 человека. Из зоны поражения эвакуировали почти 3700 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

"Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что число погибших в результате извержения вулкана на горе Семеру в Индонезии увеличилось до 34 во вторник. В пострадавший регион была срочно доставлена ​​помощь", - пишет издание.

При этом спикер агентства по вопросам стихийных бедствий Абдул Мухари рассказал о том, что 34 человека погибли, а 17 пропали без вести.

Из зоны поражения эвакуировали почти 3700 человек.

"Спасатели в опасных условиях проводят поиски уцелевших людей и тел погибших в вулканических обломках, разрушенных зданиях и уничтоженных транспортных средствах. Во вторник, 7 декабря, поисковые бригады привлекли собак", - уточняет СМИ.

Напомним, вулкан Семеру, самая высокая гора на острове Ява, резко начал извергаться в субботу, 4 декабря, выбросив в небо столб пепла, который покрыл окрестные деревни.

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