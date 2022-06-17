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Число жертв-детей российской агрессии в Украине выросло: новые данные

Новина українською →
Украина, Пятница 17 июня 2022 09:32
Число жертв-детей российской агрессии в Украине выросло: новые данные Фото: число жертв-детей российской агрессии в Украине выросло (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Более 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного российского вторжения. Из которых 322 ребенка погибли и получили ранения 581.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Офиса генпрокурора.

Как отмечают в ведомстве, эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 301, Харьковской - 170, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17.

В частности, стало известно о гибели еще 2 девочек 12 лет и мальчика и девочки 5 лет в результате обстрелов войсками РФ Мариуполя в период с марта по май.

В Генпрокуратуре добавляют, что из-за бомбардировок и обстрелов россиян повреждены 2028 учреждений образования. Из них 209 разрушены полностью.

Напомним, сегодня в результате ракетного удара по Николаеву один человек погиб, еще шестеро получили ранения, в том числе и ребенок.

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