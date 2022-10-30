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Число загиблих внаслідок тисняви в Сеулі зросло

Фото: медики на місці тисняви у Сеулі (twitter.com/KasulisK)
Автор: Артур Родивилов

Внаслідок тисняви під час святкування Хеллоуїна у столиці Південної Кореї загинули 146 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Травми зазнали 150.

НП сталася у вузькому провулку біля готелю «Гамільтон», яким просувався натовп людей.
Представник Національного протипожежного агентства Чхве Чхон Сік раніше повідомляв, що лікарі надають допомогу щонайменше 60 потерпілим, а кількість загиблих може зрости.
Деякі місцеві ЗМІ раніше повідомляли, що тиснява сталася після того, як велика кількість людей кинулися до бару Itaewon, почувши, що там побувала якась знаменитість.
Нагадаємо, за первісною інформацією, рятувальники виявилипонад сотню постраждалих "у стані зупинки серця" . Зазначимо, у Південній Кореї таке формулювання використовується, допоки інформацію про смерть не буде підтверджено офіційно.

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Корея