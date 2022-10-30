Число загиблих внаслідок тисняви в Сеулі зросло

Внаслідок тисняви під час святкування Хеллоуїна у столиці Південної Кореї загинули 146 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Травми зазнали 150.

НП сталася у вузькому провулку біля готелю «Гамільтон», яким просувався натовп людей.

Представник Національного протипожежного агентства Чхве Чхон Сік раніше повідомляв, що лікарі надають допомогу щонайменше 60 потерпілим, а кількість загиблих може зрости.

Деякі місцеві ЗМІ раніше повідомляли, що тиснява сталася після того, як велика кількість людей кинулися до бару Itaewon, почувши, що там побувала якась знаменитість.

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