Число раненых детей из-за российской агрессии снова возросло: новые данные

Так, 25 июля в результате обстрела Красногоровки в Донецкой области получила ранение 5-летняя девочка.

Также в понедельник из-за взрыва российского беспилотника в селе Дубовое Волынской области получили телесные повреждения 16-летний парень и две девочки - 8 и 16 лет.

В ОГП отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ больше всего детей пострадали в:

Донецкой области - 363;

Харьковской - 194;

Киевской - 116;

Черниговской - 68;

Луганской - 61;

Николаевской - 55;

Херсонской - 54;

Запорожской - 40.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.