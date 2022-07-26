Число раненых детей из-за российской агрессии снова возросло: новые данные
С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Украине пострадали более 1048 детей. Из них 358 погибли, еще 690 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Так, 25 июля в результате обстрела Красногоровки в Донецкой области получила ранение 5-летняя девочка.
Также в понедельник из-за взрыва российского беспилотника в селе Дубовое Волынской области получили телесные повреждения 16-летний парень и две девочки - 8 и 16 лет.
В ОГП отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ больше всего детей пострадали в:
- Донецкой области - 363;
- Харьковской - 194;
- Киевской - 116;
- Черниговской - 68;
- Луганской - 61;
- Николаевской - 55;
- Херсонской - 54;
- Запорожской - 40.
Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.
Напомним, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате погибли три мирных жителя, еще 8 получили ранения.
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