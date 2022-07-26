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Кількість поранених дітей через російську агресію знову зросла: нові дані

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Київ, Вівторок 26 липня 2022 09:44
Кількість поранених дітей через російську агресію знову зросла: нові дані Фото: кількість поранених дітей через російську агресію знову зросла (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждали понад 1048 дітей. З них 358 загинули, ще 690 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Так, 25 липня в результаті обстрілу Красногорівки в Донецькій області отримала поранення 5-річна дівчинка.

Також в понеділок через вибух російського безпілотника в селі Дубове Волинської області отримали тілесні ушкодження 16-річний хлопець і дві дівчинки - 8 і 16 років.

В ОГП зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ найбільше дітей постраждали в:

  • Донецької області - 363;
  • Харківській - 194;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Миколаївській - 55;
  • Херсонській - 54;
  • Запорізькій - 40.

Крім того, через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2188 навчальних закладів. З них 221 зруйнований повністю.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті загинули три мирних жителя, ще 8 отримали поранення.

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