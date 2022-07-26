Кількість поранених дітей через російську агресію знову зросла: нові дані
З початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждали понад 1048 дітей. З них 358 загинули, ще 690 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.
Так, 25 липня в результаті обстрілу Красногорівки в Донецькій області отримала поранення 5-річна дівчинка.
Також в понеділок через вибух російського безпілотника в селі Дубове Волинської області отримали тілесні ушкодження 16-річний хлопець і дві дівчинки - 8 і 16 років.
В ОГП зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ найбільше дітей постраждали в:
- Донецької області - 363;
- Харківській - 194;
- Київській - 116;
- Чернігівській - 68;
- Луганській - 61;
- Миколаївській - 55;
- Херсонській - 54;
- Запорізькій - 40.
Крім того, через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2188 навчальних закладів. З них 221 зруйнований повністю.
Нагадаємо, російські окупаційні війська в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті загинули три мирних жителя, ще 8 отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.