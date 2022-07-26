Кількість поранених дітей через російську агресію знову зросла: нові дані

З початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждали понад 1048 дітей. З них 358 загинули, ще 690 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора .

Так, 25 липня в результаті обстрілу Красногорівки в Донецькій області отримала поранення 5-річна дівчинка.

Також в понеділок через вибух російського безпілотника в селі Дубове Волинської області отримали тілесні ушкодження 16-річний хлопець і дві дівчинки - 8 і 16 років.

В ОГП зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ найбільше дітей постраждали в:

Донецької області - 363;

Харківській - 194;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Луганській - 61;

Миколаївській - 55;

Херсонській - 54;

Запорізькій - 40.

Крім того, через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2188 навчальних закладів. З них 221 зруйнований повністю.