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Число пострадавших после землетрясения в Японии возросло

Автор: Артур Родивилов

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 в столичном регионе Японии возросло до 32. Транспортное движение частично восстановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Большинство пострадавших получили ушибы и ссадины в результате падений во время подземных толчков, однако три человека получили серьезные травмы.

Наибольшее число пострадавших (по 11 человек) приходится на соседние с Токио префектуры Сайтама и Тиба.

К настоящему времени движение на большинстве железнодорожных веток столичного региона и веток метро восстановлено.

Напомним, ранее сообщалось о землетрясении на юге Хорватии, магнитуда подземных толчков составила 5,1.

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Землетрясение