Число пострадавших при взрывах на военном складе в РФ продолжает расти

В результате серии взрывов, произошедших на военном складе под Ачинском (Российская Федерация) 9 августа, пострадали 12 человек. Об этом заявили в пресс-службе правительства Красноярского края, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отметим, ранее сообщалось о десяти пострадавших при взрывах на складах под Ачинском.

"По данным краевого Минздрава на 12:00 (08:00 мск) 10 августа, за медицинской помощью обратились 12 человек из деревни Каменки, все взрослые. Четверо госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сказали в пресс-службе. Еще восемь пострадавших были осмотрены, проконсультированы врачами и отпущены на амбулаторное лечение.

Как сообщается, администрация Ачинска из-за взрывов запретила прогулки в лесах, попавших в зону действия ЧС - в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский, села Заворки. На данный момент территорию обследуют саперы.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера на военном складе под Ачинском из-за попадания молнии произошли взрывы. Ранее взрывы в Ачинске также были зафиксированы 5 августа.