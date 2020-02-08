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Число пострадавших при стрельбе в Таиланде превысило 30

Новости » Происшествия     08.02.2020 - 21:19
Число пострадавших при стрельбе в Таиланде превысило 30
Фото: эвакуация людей из ТЦ в Таиланде (twitter.com / djboych9)

По меньшей мере 20 считаются погибшими

Число пострадавших в результате стрельбы в торговом центре в Таиланде превысило 30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Тайского агентства новостей в Twitter.

По данным Министерства здравоохранения Таиланда, в результате стрельбы в торговом центре Terminal 21 северо-восточного города Корат, которую устроил вооруженный военнослужащий, пострадал по меньшей мере 31 человек.

Отмечается, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сейчас считаются погибшими 20 человек.

Также местные СМИ сообщают, что в торговом центре началась спецоперация. Сейчас правоохранители выводят из здания всех посетителей. В течение часа территорию торгового центра покинули около тысячи человек. Нападающий до сих пор не задержан.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в торговом центре в Таиланде погибли по меньшей мере 20 человек. Правоохранители попросили местные телеканалы прекратить трансляции из Кората из-за подготовки к штруму здания.

Как известно, сегодня в таиландском городе Корат вооружен военнослужащий устроил стрельбу в торговом центре Terminal 21. Военный застрелил своего командующего и двух солдат, после чего отправился к торговому центру, где открыл огонь по посетителям.

Кроме того, правоохранителям удалось установить личность военного, устроившего стрельбу в торговом центре в Таиланде. Нападавшим оказался 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма.

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