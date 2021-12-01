Число пострадавших при стрельбе в школе в Мичигане возросло

Восемь человек получили ранения при стрельбе в школе в городе Оксфорд (штат Мичиган). Двое в тяжелом состоянии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FOX 2 Detroit .

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

"У нас есть восемь человек, которые получили ранения на разных этапах инцидента, они находятся в трех различных больницах", - сказал представитель полиции.

Он добавил, что двое раненых сейчас получают помощь хирургов, состояние шести других оценивается как стабильное. Число погибших остается прежним - жертвами стрельбы стали трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет.