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Число пострадавших при стрельбе в школе в Мичигане возросло

Автор: Артур Родивилов

Восемь человек получили ранения при стрельбе в школе в городе Оксфорд (штат Мичиган). Двое в тяжелом состоянии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FOX 2 Detroit.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

"У нас есть восемь человек, которые получили ранения на разных этапах инцидента, они находятся в трех различных больницах", - сказал представитель полиции.

Он добавил, что двое раненых сейчас получают помощь хирургов, состояние шести других оценивается как стабильное. Число погибших остается прежним - жертвами стрельбы стали трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Ранее во вторник в полиции сообщили, что 15-летний ученик произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета в школе Оксфорда. Правоохранители изъяли у подростка оружие при задержании, он не оказывал сопротивления. Проводится расследование инцидента, на месте работают около 100 сотрудников правоохранительных органов.

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Мичиган