Число пострадавших от падения ракеты во Львовской области возросло

Число пострадавших от падения обломков ракеты в Золочеве возросло до шести. Им оказали медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Львовской ОВА Максима Козицкого .

Состояние людей врачи оценивают как удовлетворительное. Все они сейчас находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, украинская ПВО сбила над Золочевом российскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный. Пострадали люди.

Сегодня во время воздушных тревоги, которая звучала почти по всей Украине, было сбито российские ракеты сразу в четырех областях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.