Число пострадавших детей от российской агрессии увеличилось: новые данные

Более 1019 детей пострадали в результате вооруженной агрессии России. Из них погибли 353 ребенка: более 676 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram .

Больше всего с начала полномасштабного вторжения пострадало детей в Донецкой области - 357, Харьковской - 191, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 40.

Так: в ночь на 19 июля в результате ракетных обстрелов Одесского района Одесской области получили ранения шесть человек, среди которых 5-тимесячный ребенок.

Кроме того, стало известно о ранении девяти детей от 4 до 16 лет в результате обстрелов гражданских объектов Запорожской области.