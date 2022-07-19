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Число пострадавших детей от российской агрессии увеличилось: новые данные

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Киев, Вторник 19 июля 2022 08:48
Число пострадавших детей от российской агрессии увеличилось: новые данные Фото: число пострадавших от российской детей превышает 1 тысячу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Более 1019 детей пострадали в результате вооруженной агрессии России. Из них погибли 353 ребенка: более 676 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Больше всего с начала полномасштабного вторжения пострадало детей в Донецкой области - 357, Харьковской - 191, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 40.

Так: в ночь на 19 июля в результате ракетных обстрелов Одесского района Одесской области получили ранения шесть человек, среди которых 5-тимесячный ребенок.

Кроме того, стало известно о ранении девяти детей от 4 до 16 лет в результате обстрелов гражданских объектов Запорожской области.

Напомним, накануне в Харьковской области провели очередную эвакуацию, в результате которой удалось вывести 943 мирных жителей, из них 216 детей.

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