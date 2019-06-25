Число погибших из-за взрывов в Казахстане возросло

В результате взрывов в Казахстане на военных складах погибли два человека. Об этом сообщает Nur.kz.

Премьер-министр страны Аскар Мамин сообщил, что погибли один гражданский и один военный. Он не назвал число пострадавших, однако, добавил, что им оказывается медицинская помощь. Он добавил, что один человек погиб, когда сдетонировавший снаряд попал в его автомобиль.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 31 человеке пострадавших. У пострадавших были диагностированы травмы легкой и средней тяжести. Местные власти допустили, что взрывы могут продолжаться несколько дней. Наличие радиоактивного загрязнения местности из-за случившегося власти исключили.

РБК-Украина писало, что из-за взрывов в Казахстане была объявлена чрезвычайная ситуация. Жители покидали город, дороги на выезде из Арыси были переполнены. Власти заявили, что необходимо эвакуировать город.

"Поэтому по всем направлениям города будут двигаться колонны, машины будут подбирать людей и выводить на специально организованные лагеря", - заявили местные власти.

Напомним, вчера в Казахстане в городе Арыси на складе воинской части произошел взрыв.