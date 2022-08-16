ua ru
Вт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Число погибших после взрыва в торговом центре в Армении возросло

Новина українською →
Ереван, Вторник 16 августа 2022 05:39
Число погибших после взрыва в торговом центре в Армении возросло Фото: число погибших при взрыве в Ереване увеличилось (скрин видео)
Автор: Артур Родивилов

Число погибших в результате взрыва в торговом оптово-розничном центре (ТЦ) "Сурмалу" в столице Армении - Ереване - достигла 15.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

В ходе поисково-спасательных работ обнаружены 15 тел, из них шесть опознаны, девять идентифицировать пока не удалось.

В медучреждения Еревана обратились 60 пострадавших, 12 из них остаются на лечении, 48 получили помощь и выписаны. Пропавшими без вести числились 18 человек.

На 15 августа в работах на месте участвовали 185 спасателей, были задействованы 20 водовозов, семь дополнительных единиц техники мэрии Еревана.

Напомним, 14 августа в столице Армении Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу". Вспыхнул пожар на складе пиротехники, часть здания обрушилась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ереван
NEWS
В Украине продлили военное положение и мобилизацию
В Украине продлили военное положение и мобилизацию
DAILY
Под угрозой ракетных ударов. Как из Украины вывозят зерно в голодающие страны
Юлия Акимовакорреспондент Под угрозой ракетных ударов. Как из Украины вывозят зерно в голодающие страны