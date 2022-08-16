Число погибших после взрыва в торговом центре в Армении возросло

Число погибших в результате взрыва в торговом оптово-розничном центре (ТЦ) "Сурмалу" в столице Армении - Ереване - достигла 15.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении .

В ходе поисково-спасательных работ обнаружены 15 тел, из них шесть опознаны, девять идентифицировать пока не удалось.

В медучреждения Еревана обратились 60 пострадавших, 12 из них остаются на лечении, 48 получили помощь и выписаны. Пропавшими без вести числились 18 человек.

На 15 августа в работах на месте участвовали 185 спасателей, были задействованы 20 водовозов, семь дополнительных единиц техники мэрии Еревана.

Напомним, 14 августа в столице Армении Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу". Вспыхнул пожар на складе пиротехники, часть здания обрушилась.

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