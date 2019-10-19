Число погибших из-за прорыва дамбы в России возросло

Число погибших в результате прорыва дамбы в России достигло 13 человек. Об этом сообщаю местные СМИ со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

Сообщается, что на данный момент известно о 13 погибших. Столько же человек числятся пропавшими без вести, еще 19 пострадали.

По уточненным данным, прорыв дамбы в районе деревни Щетинкино (Красноярский край) на золотодобывающем прииске произошел около 02:00 по киевскому времени. В результате инцидента вода затопила вагончики, в которых жили до 80 рабочих.

Отметим, ранее было известно о 10 жертвах прорыва дамбы.

Напомним, в январе 2019 года в результате повреждения хвостохранилища на железнорудной шахте произошел прорыв дамбы в бразильском Брумадинью. Прорыв произошел в полдень, селевая масса накрыла административную территорию шахты, где обедали сотни рабочих.

По официальным данным, в результате трагедии погибли 248 человек, еще 22 до сих пор числятся пропавшими без вести. Через день после прорыва плотины власти Бразилии анонсировали штраф компании Vale, которая была владельцем дамбы, в размере 250 млн реалов.