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Кількість загиблих через обстріл Миколаївської ОДА зросла до 27

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Миколаїв, П'ятниця 01 квітня 2022 10:16
Кількість загиблих через обстріл Миколаївської ОДА зросла до 27 Фото: розбір завалів Миколаївської ОГА (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Валерія Поліщук

В результаті обстрілу будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації загинули 27 осіб. Один з них помер у лікувальному закладі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Тіла ще трьох людей витягли з-під завалів.

"ДСНС Миколаївської області повідомляє, що станом на 10: 00 з - під завалів будівлі Миколаївської обласної ради звільнили тіла ще трьох загиблих, таким чином загальна кількість жертв становить 27 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ракетний удар по Миколаївській ОДА був нанесений вранці 29 березня. В результаті обстрілу зруйнована центральна секція, обрушилися з першого по дев'ятий поверхи.

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