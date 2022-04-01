Кількість загиблих через обстріл Миколаївської ОДА зросла до 27

В результаті обстрілу будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації загинули 27 осіб. Один з них помер у лікувальному закладі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"ДСНС Миколаївської області повідомляє, що станом на 10: 00 з - під завалів будівлі Миколаївської обласної ради звільнили тіла ще трьох загиблих, таким чином загальна кількість жертв становить 27 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ракетний удар по Миколаївській ОДА був нанесений вранці 29 березня. В результаті обстрілу зруйнована центральна секція, обрушилися з першого по дев'ятий поверхи.

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