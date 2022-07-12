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Число погибших в Часовом Яру достигло 45: разбор завалов продолжается

Фото: количество погибших в Часовом Яру достигло 45 (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Уже 45 погибших извлекли спасатели из-под завалов многоэтажки в городе Часов Яр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"По состоянию на 19:30 обнаружены тела еще 4 погибших человек (всего обнаружены тела 45 погибших человек, из них 1 ребенок), спасены из-под завалов 9 человек", - проинформировали спасатели.

По оценкам ГСЧС, разобрано уже 80% развалин - расчищено около 420 тонн разрушенных конструкций.

Поиски выживших продолжаются, к ним привлечены 57 спасателей и 8 единиц техники.

Напомним, вечером 9 июля россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр. В результате удара полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.

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