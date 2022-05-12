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Число беженцев из Украины превысило 6 млн, - ООН

Фото: украинские беженцы (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на середину мая из-за российского вторжения Украину покинули более 6 млн человек. Еще 8 млн стали внутренними переселенцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что большинство украинских беженцев въехали в Евросоюз через пограничные пункты в Польше, Словакии, Венгрии и Румынии.

По данным Международной организации по миграции, еще 8 млн человек были вынуждены покинуть свои дома и стать внутренне перемещенными лицами в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада организует три авиарейса из Польши для украинских беженцев. Места в самолетах в Виннипег, Монреаль и Галифакс будут распределяться бесплатно в порядке живой очереди.

Также стало известно, что в Брюсселе готовятся принять до 20 тысяч украинских беженцев.

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