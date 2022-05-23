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Число беженцев из Украины превысило 6,5 млн, - ООН

Фото: Число беженцев из Украины превысило 6,5 млн (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 6,5 млн украинцев стали беженцами и временно выехали в соседние страны. При этом 8 млн украинцев стали внутренними переселенцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев.

Точное количество перемещенных украинцев составило 6 552 971 человек.

Чаще всего украинцы выезжают в:

  • Польшу - более 3,5 млн человек,
  • Румынию - более 961 тысяч,
  • Россию - более 919 тысяч,
  • Венгрию - более 644 тысячи,
  • Молдову - более 471 тысяч,
  • Словакию - более 442 тысяч,
  • Беларусь - более 27 тысяч.

Напомним, Чехия намерена продлить режим чрезвычайного положения из-за украинских беженцев как минимум до конца июня.

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БеженцыВойна России против Украины