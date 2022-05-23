Число беженцев из Украины превысило 6,5 млн, - ООН

С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 6,5 млн украинцев стали беженцами и временно выехали в соседние страны. При этом 8 млн украинцев стали внутренними переселенцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев.
Точное количество перемещенных украинцев составило 6 552 971 человек.
Чаще всего украинцы выезжают в:
Напомним, Чехия намерена продлить режим чрезвычайного положения из-за украинских беженцев как минимум до конца июня.
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