Числа и времени недостаточно: Подоляк о поставках оружия Украине

Больше всего Украина сейчас нуждается в тяжелом вооружении. Между тем наши партнеры, вместо того, чтобы привыкнуть к новому ритму в мире, продолжают растягивать процесс поставок.

"Нашим партнерам очень сложно привыкнуть к новому ритму жизни. Что надо не завтра, не послезавтра, не через месяц, не после того, как обговорим все, а нужно сегодня и много. К сожалению, того количества и того времени, за которое это количество должно быть, не хватает. Нам нужно, чтобы этого количества было немножко больше, особенно тяжелой артиллерии, и она была как можно быстрее", - заявил Подоляк.